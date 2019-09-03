Meme Estetiği Çeşitleri Neler? Kimler için Uygun?

Meme estetiği günümüzün en çok tercih edilen plastik cerrahi uygulamalarından biridir. Çünkü kadınlar için kusursuz ve dik bir meme görünümü vücutlarının olmazsa olmaz noktalarının başında gelir. Memesinden memnun olmayan kadınlar için gelişen teknoloji sayesinde hızlı ve pratik bir şekilde meme estetiği yapılabilir. Fakat günümüzde internet ortamındaki bilgi kirliliği kadınların kafasında meme estetiği ile ilgili yanlış bilgilerin dolaşmasına yol açabiliyor. Meme estetiği ile ilgili en çok merak edilenleri Op. Dr. Leyla Arvas ile konuşuyoruz.

Meme Büyütme

Meme büyütme estetiği, küçük memelerin daha dolgun, dik ve çekici görünmesini sağlar. Meme büyütme denilince kadınların ilk olarak aklına silikon taktırdıktan sonra emzirebilir miyim?’ sorusu geliyor. Yanlış bilinenin aksine silikon protezle yapılan meme büyütme estetiğinden sonra kadınlar emzirebilir. Op. Dr. Leyla Arvas, meme büyütme ameliyatının üç farklı noktadan yapılabileceğini söylüyor. Yani hastanın meme şekli, meme büyüklüğü, istekleri ve doktoru ile ortak kararından sonra kesi izinin nerede olması gerektiği kararlaştırılır. Meme büyütme ameliyatından sonra belirgin bir iz kalmaz. Ameliyat izi koltuk altına, meme ucuna veya meme altına gizlenebilir.

Meme büyütme estetiğinde kullanılan protez silikonları değiştirmeye gerek kalmadan bir ömür boyu dik ve dolgun göğüslere sahip olabilirsiniz. Silikon protezler, yanlış bilinenin aksine patlamazlar. Özellikle son yıllarda gelişen silikonlar formunu ve yerini bozmadan uzun süre kadınların çekici görünmelerini sağlıyor. Meme büyütme ameliyatının Avrupa’ya göre Türkiye’de bu kadar yaygın olmasının sebebi, Türk kadınlarının vücut hatlarına bağlıdır. Türk kadınlarının vücut hatları, kum saatini anımsatır. Bu tip vücut hattına sahip olan kişiler dolgun göğüslerle daha çekici ve seksi görünür. Dişiliğin tamamlayıcısı olarak bilinen büyük göğüsler, kadınların özgüvenlerini yükseltir, giydikleri kıyafetlerin daha güzel görünmesini sağlar.

Meme büyütme ameliyatından hemen sonra göğüsleriniz sert ve şiş görünebilir. Bu görüntü ameliyat sonrası atılan ödemler ile normale dönecektir. İlk ayın sonunda göğüsleriniz yumuşamaya başlayacak, üçüncü aydan sonra da ödemleriniz tamamen geçecektir. Bu nedenle meme büyütme ameliyatları genellikle kış mevsiminde tavsiye edilir.

Meme Küçültme

Büyük memeler kadınlarda sırt ağrısına, vücutta hijyen problemlerinin oluşmasına ve meme altında biriken kirden dolayı kötü koku yayılmasına sebep olabilir. Erken yaşlardan itibaren hızlı büyüyen memeler genellikle genetiktir. Memenin sarktığını anlamak için ayna karşısına geçebilirsiniz. Meme uçlarına baktığınızda, eğer meme katlantı çizgisinin üzerinde kalıyorsa her şey yolunda demektir. Eğer meme uçları, meme katlantı çizgisinin altına iniyor ise memelerinizde sarkma başlamış demektir. Sarkan memelerinizi ameliyatsız olarak dikleştirmek imkansızdır. Kadınlarda özgüven sorununa neden olan büyük memeler, meme küçültme estetiği ile daha küçük bir forma kavuşabilir. Meme küçültme ameliyatında fazla meme dokusu ve meme derisi çıkarılarak, meme ucu yukarı taşınır. Meme küçültme ameliyatından sonra meme tekrar büyümez.

Meme küçültme ameliyatında göğsünüzün ne kadar küçüleceğine siz karar verebilirsiniz. Eğer büyük memeleriniz sarkmaya da başladıysa meme küçültme ameliyatı ile mutlaka meme dikleştirme ameliyatını birleştirmenizi öneririz. Meme dikleştirme ameliyatı ile küçük forma kavuşan memeniz daha dik ve çekici görünecektir.

Meme küçültme ameliyatında gelişen tekniklerle daha az iz bırakmak mümkündür fakat izsiz meme küçültme ameliyatı imkansızdır. Memenin büyüklüğü ve sarkma derecesine bağlı olarak ameliyat izinin büyüklüğü de değişecektir. Meme küçültme ameliyatından sonra emzirmek mümkündür ama bunu mutlaka hekiminize danışmalısınız. Bazı meme küçültme ameliyatlarında süt kanalları etkilenebiliyor.

Meme Dikleştirme

Meme dikleştirme estetiği, sarkan memeleri yukarı toplayarak kadınların daha çekici ve dolgun bir meme görünümüne kavuşmasını sağlar. Sık sık kilo alıp vermek ve doğum gibi faktörlerden dolayı kadınlarda meme sarkması görülebilir. Meme dikleştirme ameliyatında, sarkmaya sebep olarak meme derisi çıkartılarak meme yukarı kaldırılır. Gelişen plastik cerrahi teknolojisi sayesinde, meme dikleştirme ameliyatında eskisi kadar büyük bir ameliyat izi kalmaz. Meme dikleştirme ameliyatlarında artık meme altında iz kalmaz, sadece meme ortasında çizgi şeklinde iz kalır. Bu iz, iç çamaşırı veya bikiniyle görülmez. İleri derecede sarkma olan kişilerde, ameliyat izinin şekli de değişebilir.

Meme dikleştirme ameliyatında hastanın tercihine göre meme büyütme veya meme küçültme ameliyatı da yapılabilir. Eğer hasta, göğüslerinin hem dik hem de dolgun görünmesini istiyor ise ameliyat sırasında protez silikonlar yerleştirilerek meme boyutu büyütülebilir. Bazı durumlarda ise, hastalar memelerini küçülmesini ve dikleşmesini istiyorlar. Bu gibi ameliyatlarda, hastanın fazla meme dokusu alınarak meme yukarı taşınır.