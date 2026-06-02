Mersin Limanı'nda 4,9 milyar liralık uyuşturucu operasyonu

Mersin Limanı’nda gerçekleştirilen denetimlerde, Pakistan’dan gelen bir konteynerde beyan dışı yüksek miktarda ilaç bulundu. Özet beyanında “havlu ve poşet türü eşya” taşıdığı bildirilen konteyner, risk analizleri sonucunda ekipler tarafından detaylı incelemeye alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma, limanda dikkat çekici bir kaçakçılık girişimini ortaya çıkardı.

PALETLER ARASINDA GİZLENMİŞ MİLYONLARCA KAPSÜL

Yapılan aramalarda, konteyner içerisindeki 40 paletlik yük tek tek incelendi. İncelemeler sırasında 25 palet üzerinde bulunan 248 kolide şüpheli ürünlere ulaşıldı.

Detaylı sayım ve tespitlerde, toplamda yaklaşık 9 bin 920 kilogram ağırlığında, tramadol etken maddesi içeren “Tamol X 225 mg” marka ilaç bulunduğu belirlendi. Kolilerden çıkan kapsül sayısının ise 12 milyon 400 bine ulaştığı tespit edildi.

PİYASA DEĞERİ MİLYARLARLA İFADE EDİLİYOR

Ele geçirilen kaçak ilaçların piyasa değerinin yaklaşık 4 milyar 960 milyon lira olduğu açıklandı. Uzmanlar, bu büyüklükteki bir sevkiyatın organize kaçakçılık faaliyeti kapsamında değerlendirildiğini belirtti.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Operasyon kapsamında kaçakçılık girişimiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen Ö.K. isimli bir kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda devam ettiği bildirildi.

Yetkililer, limanlarda yürütülen risk analizleri ve denetimlerin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesinde kritik rol oynadığını vurguladı.