Mersin'de 60 yaşında hayallerini gerçekleştirdi

Mersin Erdemli'de açılan meslek edindirme kurslarına katılan kadınlar, aldıkları eğitimleri üretime dönüştürerek kendi işlerinin sahibi olma fırsatı yakalıyor.

Yaklaşık 800 saatlik Pastacı Meslek Edindirme Kursu'nu başarıyla tamamlayanlardan Yıldız Dağtekin de, edindiği mesleki tecrübeyle uzun süredir hayalini kurduğu kendi iş yerini hizmete açtı.

YURT DIŞINDAN GELDİ, HAYALİ GERÇEK OLDU

Hem istihdama katkı sağlayan hem de diğer kadınlara örnek olan Dağtekin, azmiyle takdir toplarken ilham veren bir girişimcilik hikayesine de imza attı.

Uzun yıllar kendi hazırladığı ürünleri satabileceği bir işletme hayali kurduğunu belirten Yıldız Dağtekin," Ben uzun yıllardır yurt dışında yaşıyorum ve gastronominin içindeydim.

Hayalimde bir gün bir tatil kasabasında güzel bir pastane gibi bir yer açmak vardı. Fakat gastronomide olduğum için pastaya biraz uzaktım.

Sonra buraya geldikten sonra belediyemizin açmış olduğu bir kurs olduğunu öğrendim, katılmaya karar verdim.

Almış olduğum eğitimlerle pasta, kurabiye, açmalar, poğaçalar üretmeye başladım. Böyle butik bir yer açmaya karar verdim." dedi.

"İNANILMAZI BAŞARDIM"

Tatlılar ve yaş pastalarla ilgili daha önce bir deneyimi olmadığını anlatan Dağtekin, "Daha çok İtalyan konsepti üzerine yurt dışında mini pastalar üzerine çalışıyorduk. Ama buraya geldikten sonra ufkum genişledi, daha farklı şeyleri öğrendim. Her konuda deneyim sahibi oldum.

Bazen insanlar geliyor, 'Bunların hepsini siz mi yapıyorsunuz?' diyor, 'Evet hepsini ben yapıyorum' diyorum. İnanılmazı başardım, hayalim vardı, onu gerçekleştirdim.

Ben herkese tavsiye ediyorum, belediyemizin açmış olduğu tüm kurslara katılabilirler, hayallerini gerçekleştirebilirler." diye konuştu.