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Mersin'de ağaçlık alanda yangın

Anamur ilçesinde, mahalle içindeki ağaçlık alanda çıkan yangın, narenciye bahçelerine ve ormanlık alana da sıçradı.

DHA | 15.11.2018 - 07:42..
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Yangın, akşam saatlerinde Çarıklar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde ağaçlık alanda çıktı. Zaman zaman saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar, ağaçlık alandaki yangının büyümesine ve narenciye bahçeleri ile ormanlık alana da sıçramasına neden oldu.

Mersin'de ağaçlık alanda yangın

YAYILAN YANGIN, MAHALLE SAKİNLERİNİ KORKUTTU

Yangının hızla yayılması üzerine, olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri ile ambulans sevk edildi. Mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatan yangında, Meryem Kara'ya ait ahırın yanması sonucu 2 küçükbaş hayvan ile bir kümes hayvanı telef olurken, 6 küçükbaş hayvan ise yanmaktan son anda kurtarıldı. Dumandan etkilenen bir kişi de ambulansta ayakta tedavi edildi.

Mersin'de ağaçlık alanda yangın

3 SAATLİK MÜDAHALE İLE SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesi sonrası yangın, güçlükle söndürüldü. Yaklaşık 50 dönümlük alanda zarara neden olan yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, elektrik tellerinde oluşan kıvılcımdan şüpheleniliyor.

Öte yandan, Çarıklar Mahallesi Muhtarı Süleyman Şaldırdak, birkaç ay önce benzer bir yangının daha meydana geldiğini söyledi.

Mersin'de ağaçlık alanda yangın

Mersin'de ağaçlık alanda yangın

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