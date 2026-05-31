Mersin'de bayram tatili dolu dolu geçti, sahillerdeki yoğunluk dikkat çekti

Akdeniz’e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin’de, 9 günlük bayram tatiliyle birlikte deniz sezonu açıldı.

Erdemli’de bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Kızkalesi başta olmak üzere merkez ve ilçelerdeki sahillerde, Kurban Bayramı yoğunluğu yaşandı.

KUMSAL ALANI GENİŞ BÖLGELER TERCİH EDİLDİ

Havaların ısınmasıyla birlikte 9 günlük bayram tatilini değerlendiren aileler, sığ denizi ve kumsal alanları geniş olan bölgeleri tercih etti.

Yağışlı havanın yerini güneşe bırakmasıyla birlikte denize girenler yoğun kalabalık oluşturdu.

ÇOCUKLAR EĞLENCELİ ANLAR YAŞADI

Bazı aileler gezi tekneleriyle Kızkalesi turu yaparken çocukların dondurma şovlarıyla eğlenceli anlar yaşadı.

Arkadaşlarıyla tatile gelen ve kuma gömülen Osman Çeliktaş, kumdan çeşitli figürler yaptıklarını anlattı.

"BURALAR ÇOK GÜZEL BEĞENDİK"

Mersin'e bir haftalığına tatile geldiklerini belirten Salih Kuzu," Tatil çok güzel, buralar çok güzel beğendik. Her şey güzel gidiyor. Her taraf kalabalık bayramdan dolayı, her taraf tıklım tıklım dolu. Yarın kısmet olursa dönüyoruz." dedi.

Mersin'in güzel olduğunu ve kano ile denize açılıp döndüklerini belirten Çiğdem Aytuğ ise, denizin kalabalık olduğunu söyledi.