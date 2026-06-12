Mersin'de beyaz bal ilgi çekti

Mersin'de binlerce arıcı sıfır rakımdan 2 bin rakımdaki Eğriçayır Yaylası'na kadar süren bal yolculuğuna başladı.

Hasat edilen balların bir kısmı olduğu gibi satışa giderken bir kısmı ise doğal beyaz bala dönüşüyor.

Herkesin görünce katkı maddesi olduğunu düşündüğü beyaz balın aslında gerçek balın kristalleşmesiyle oluştuğu öğrenildi.

"KRİSTALLEŞTİRİYORUZ"

Arıların mesaisinin başladığını aktaran arıcı Celal Çay ise "Bu beyaz bal, bildiğin yüzde 100 çiçek balı. Her çiçek balı, eğer doğalsa, organikse bir süre sonra kristalleşiyor.

Kristalleştiği zaman, böyle rengi beyaza dönüyor. Toroslar‘da Eğriçayır Yaylası'nda üretmiş olduğumuz balı getiriyoruz.

Bu şekilde kontrollü bir şekilde kristalleştiriyoruz ve tüketicilerimize sunuyoruz" dedi.

Çocukların beyaz balı çok sevdiğine de değinen Çay, fındık kreması veya çikolata yerine ekmeğe sürerek tüketebildiğini, bal sevmeyen çocuklar bunu yemeyi çok sevdiğini kaydetti.

"BU BAL DOĞALDIR"

Gerçek balın önemli bir özelliğinin kristalleşmesi olduğuna özellikle vurgu yapan Çay, "Bu bal da zaten doğrudan kristal olmuş oluyor. Bu balın sahtesinin olması imkansız.

Sahte bal çünkü bu şekilde kristalleşmez. Beyaz bal tükettiğiniz zaman yüzde 100 gerçek bal diyebiliriz. Sahte balı bu şekilde kristalleştiremezsiniz" diyerek sözlerini tamamladı.

Beyaz balla ilgili bilgi veren kimyager Duru Cingöz ise, "Hasat edilmiş çiçek balımız gerekli analizlerden geçtikten sonra karışım kazanımıza alınıp, 15 gün boyunca hiçbir katkı maddesi ve koruyucu içermeden belli aralıklarla karıştırılıyor.

Hiçbir besin değerini kaybetmeden yüzde 100 saf ve doğal olan çiçek balımızı beyazlatıp çocuklarımızın da tüketeceği eğlenceli hale getiriyoruz" dedi.