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Mersin'de bir adam önce karısını sonra kendini vurdu

Tartıştığı eşini pompalı tüfekle vurarak öldüren adam, aynı silahla kendisini de yaraladı. Polisin başlattığı soruşturma sürerken, intihar girişiminde bulunan adamın tedavisine devam ediliyor.

AA | 27.08.2019 - 12:28..
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Mersin'in Erdemli ilçesi Koyuncu Mahallesi'nde bakkal işleten Ayşe Gür (49), sabah saatlerinde iş yerine gelen kocası Hasan Gür'le (57) tartıştı.

POMPALI İLE VURDU

Nedeni henüz bilinmeyen tartışmanın ardından Gür, karısı Ayşe Gür'e pompalı tüfekle 3 el ateş etti. Zanlı, daha sonra çenesine dayadığı silahla kendisini de yaraladı.

Mersin'de bir adam önce karısını sonra kendini vurdu

AĞIR YARALANAN KADIN KURTARILAMADI

Çevredekilerin silah sesleri üzerine yaptığı ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ayşe Gür'ü Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakıma alınan Gür, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hasan Gür ise plastik ve estetik cerrahi bölümünün olduğu Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Mersin'de bir adam önce karısını sonra kendini vurdu

Mersin'de bir adam önce karısını sonra kendini vurdu

Mersin'de bir adam önce karısını sonra kendini vurdu

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