Mersin'de boşanma aşamasındaki eşini markette bıçakladı

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Mersin'de akılalmaz olay

Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi Atatürk Bulvarı Dörtyol Kavşağı'nda bulunan bir markette, 37 yaşındaki Ulaş D., boşanma aşamasında olduğu eşi 34 yaşındaki Latife D.'ye bıçakla saldırdı.

MARKET ÇALIŞANI HAYATINI KURTARDI

Şüphelinin, yanında getirdiği tüfeği de kullanmak istediği ancak market çalışanlarının müdahalesi sayesinde buna fırsat bulamadığı öğrenildi.

Tüfeği olay yerinde bırakan şüpheli kaçtı.

POLİS BÖLGEDE ÇALIŞMA BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Ulaş D., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Saldırıda yaralanan Latife D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Hastanede tedavi altına alınan yaralının, hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.