Mersin'de depoda çıkan yangına müdahale anı kamerada
Toroslar ilçesindeki bir tekstil mağazasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Depodaki ürünler kullanılamaz hale gelirken, yangına müdahale anları kameraya yansıdı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Mersin’in Toroslar ilçesi Tozkoparan Mahallesi’nde, bir tekstil mağazasının deposunda dün saat 19.00 sıralarında yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
MERDİVEN YARDIMIYLA ULAŞILDI
İtfaiye ekipleri, binanın çatı katında bulunan depoya merdiven yardımıyla ulaştı.
ÜRÜNLER KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla söndürülürken depodaki ürünler kullanılamaz hale geldi.
Diğer yandan, yangına müdahale anı itfaiye kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)