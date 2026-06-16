Mersin'de direğe çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Mersin'de motosikletin refüjdeki trafik levhası direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaşamını yitirdi.
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Mersin’in Mut ilçesi Atatürk Bulvarı'nda Mustafa Şahin, idaresindeki motosikletle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Yoldan çıkan motosiklet, refüjdeki trafik levhası ile direğine çarptı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince sürücü Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)