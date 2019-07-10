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Mersin’de kaçakçılık yapan 5 polis gözaltına alındı

Yakaladıkları kaçak sigara ile akaryakıta işlem yapmadan başkalarına satan 5’i polis 6 kişi gözaltında.

İHA | 10.07.2019 - 19:40..
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Mersin'de görev yapan 2 polis memurunun, merkez Akdeniz ilçesinde kaçakçılık faaliyetinde bulunan birçok kişi ile irtibatlı oldukları, bu kişilerle birlikte hareket ettikleri bilgisine ulaşıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığından alınan kararla fiziki ve teknik takibe başlayan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şahısların isnat edilen suçları işlediğini tespit etti. Bunun üzerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, olayla irtibatlı 5’i polis 6 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahısların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Mersin’de kaçakçılık yapan 5 polis gözaltına alındı

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