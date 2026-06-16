Mersin'de motosikletler çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı
Mersin'de motosikletlerin çarpıştığı kazada yabancı uyruklu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
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Mersin'in Akdeniz ilçesi Atatürk Bulvarı'nda motosikletler çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Yabancı uyruklu Ahmed Almsitef (22), kazada yaşamını yitirirken yaralanan Mahmoud Elubey ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)