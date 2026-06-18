Mersin'de trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık çalışanının 1 ay sonra düğünü olacaktı

Mersin'de dün saat 17.00 sıralarında Çiftlikköy Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde Ö.E. yönetimindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçmekte olan 27 yaşındaki sağlık çalışanı Esra Özdemir'e çarptı.

Özdemir, çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alınan Özdemir, bu sabah hayatını kaybetti.

BİR AY SONRA DÜĞÜN YAPACAKTI

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kan alma bölümünde teknisyen olarak çalışan Özdemir'in kısa süre önce nişanlısı ile nikah kıydığı, bir ay sonra da düğün yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaza anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Özdemir'e çarpan aracın sürücüsü Ö.E. gözaltına alındı.