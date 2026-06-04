Mersin'de yaban keçisi vuran 2 şahsa 981 bin TL ceza

Yaban hayatı koruma ve biyolojik çeşitliliği gelecek nesillere aktarmaya yönündeki çalışmalar doğal yaşam alanlarında devam ediyor.

Bu kapsamda Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekipleri koruma ve kontrol faaliyetlerini yürütüyor.

2 KİŞİYE 981 BİN TL CEZA

Çalışmalar çerçevesinde Mersin'in Silifke ilçe kırsalında yapılan çalışmasında yasa dışı avlanan 2 şahsın yaban keçisi vurduğu tespit edildi.

Yakalanan şahıslara 981 bin 708 TL para cezası kesildi.

"DENETİMLERİMİZ ARALIKSIZ SÜRÜYOR"

DKMP'den yapılan açıklamada, "Mersin Silifke'de koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 2 şahıs yakalandı.

Vurdukları yaban keçisi ile birlikte yakalanan şahıslara, ilgili mevzuat kapsamında toplam 981 bin 708 TL idari para cezası ve tazminat uygulanırken, kullandıkları ekipmanlara da el konuldu. Yaban hayatını korumak ve biyolojik çeşitliliğimizi gelecek nesillere aktarmak için denetimlerimiz aralıksız devam ediyor" denildi.