Mersin'de yağan şiddetli dolu hasara sebep oldu

Mersin'in Erdemli ve Mezitli ilçesinde dolu yağışı etkili olurken, çiçek ve filizlenme dönemindeki limon başta olmak üzere narenciye bahçelerinde, çağla haldeki kayısı ve eriklerde hasar oluştu.

Dolunun yoğun olarak etkili olduğu Sarıyer Mahallesi'nde yollar ve sokaklarda dolu, adeta kar manzaraları oluşturdu.

"DOLU KABUĞU SOYULMUŞ FINDIK GİBİ"

Limon bahçesinde dolu sonrası hasar oluşan üreticilerden Fatma Demiraslan, "Ağaçta çiçek kalmadı, yapraklarını çırptı, perişan haldeyiz. Bu mevkide limon kalmadı, kar yağmış gibi yağdı. Dolu kabuğu soyulmuş fındık gibi, nohut büyüklüğünde yağdı." diye konuştu.

"BU YIL BU AĞAÇLARDAN MAHSUL ALMAMIZ ZOR"

Limon ve kayısı ağaçları zarar gören Osman Demirtaş da, "Filizler çiçekler döküldü. Bu yıl bu ağaçlardan mahsul almamız zor. Ne yapmamız gerektiği konusunda bilgilendirmeye ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

Öte yandan, dolu yağışından oluşan hasarın belirlenmesi için ilçe tarım ve orman müdürlüklerince çalışma başlatıldı.