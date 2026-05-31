Mescid-i Aksa'da gergin anlar: Fanatik Yahudiler İsrail bayrağı açıp marş okudu

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa, İsrail polisi korumasında gerçekleşen yeni bir baskınla yeniden gerilimli anlara sahne oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Harem-i Şerif’e giren kalabalık grubun avluda İsrail bayrağı açtığı ve İsrail milli marşını söylediği görüldü. Müdahalenin olmaması ise dikkat çekti.

HAREM-İ ŞERİF’TE BAYRAK AÇILDI, MARŞ OKUNDU

İsrail polisi gözetiminde gerçekleşen olayda, çok sayıda fanatik Yahudi grubun Eski Şehir bölgesinden Harem-i Şerif’e giriş yaptığı belirtildi.

Grubun Mescid-i Aksa’nın avlusunda İsrail bayrağı açarak milli marş okuduğu anlar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Görüntüler, bölgede uzun süredir tartışma konusu olan “statüko” ihlali iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

POLİS KORUMASI VE MÜDAHALESİZLİK DİKKAT ÇEKTİ

Olay sırasında İsrail polisinin bölgede bulunmasına rağmen müdahalede bulunmaması dikkat çekti. Daha önce benzer durumlarda herhangi bir bayrağın açılmasına izin verilmediği bilinirken, bu kez yaşananlar tepkilere neden oldu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, yaşananları Mescid-i Aksa’daki tarihi düzenin ihlali olarak değerlendirirken, sahadaki uygulamaların değiştiği yönünde yorumlar yaptı.

“STATÜKO İHLAL EDİLİYOR” TEPKİLERİ

Bölgedeki gelişmeler, Mescid-i Aksa’daki mevcut yönetim düzenine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Mescid-i Aksa’nın statüsüne yönelik müdahalelerin arttığı yönündeki değerlendirmeler dikkat çekti.

Uluslararası çevreler, Harem-i Şerif’teki uygulamaların tarihi statükoya aykırı olduğu yönünde görüş bildirirken, olayın siyasi ve dini gerilimi daha da artırabileceği ifade ediliyor.

BEN GVİR’İN ÖNCEKİ AKSA BASKINI HATIRLATILDI

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in 14 Mayıs’ta Mescid-i Aksa’ya gerçekleştirdiği baskın da yeniden gündeme geldi.

Söz konusu ziyarette Ben-Gvir’in İsrail bayrağı açarak “Harem-i Şerif’in Yahudilere ait olduğu” yönündeki açıklamaları hatırlatıldı.

VAKIF YÖNETİMİ VE STATÜKO TARTIŞMASI

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Harem-i Şerif’in yönetiminden sorumlu kurum olarak biliniyor. Ürdün’ün vesayetinde bulunan yapı, bölgedeki dini statünün korunmasından sorumlu kabul ediliyor.

Ancak 2003 yılından bu yana İsrail polisi eşliğinde gerçekleştirilen girişlerin, Vakıflar İdaresi tarafından “baskın” olarak nitelendirildiği ifade ediliyor.

KUTSAL MEKÂNDA GERİLİM TIRMANIYOR

İsrail makamları, Mescid-i Aksa’da yalnızca Müslümanların ibadet edebildiğini, diğer din mensuplarının ise sadece ziyaretçi olarak giriş yapabildiğini savunuyor.

Buna karşın sahadaki görüntüler, fanatik grupların dini ritüeller gerçekleştirdiği ve bu durumun sık sık kayıtlara yansıdığı yönünde tartışmaları artırıyor. Bölgedeki gerilimin önümüzdeki günlerde de devam etmesinden endişe ediliyor.