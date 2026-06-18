Metehan Baltacı Polonya yolcusu

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Galatasaray'ın genç futbolcusu Metehan Baltacı, Polonya'ya transfer olmaya hazırlanıyor.

HT Spor'un haberine göre; savunma oyuncusu, Pogon Szczecin ile prensipte bireysel olarak anlaştı.

GALATASARAY ACELECİ DEĞİL

Galatasaray ise Metehan'ı bonservisle göndermek için acele etmiyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi listesine ülke dışından 17 oyuncu yazabilen sarı-kırmızılılar, dört kulüp altyapısından yetişmiş oyuncu yazmak durumunda.

Sarı-kırmızılılar, Metehan bu kriteri karşıladığı için 23 yaşındaki oyuncu konusunda aceleci davranmıyor.

GALATASARAY'DA 22 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray altyapısından yetişen Metehan, sarı-kırmızılı formayı A takımda 22 kez giydi.

Genç stoper, bu müsabakalarda gol katkısı veremezken, 1 asist yaptı.

Metehan Baltacı, futboldaki "yasa dışı bahis ve şike" soruşturması kapsamında 9 Aralık 2025 tarihinde tutuklanmış, 105 gün cezaevinde kaldıktan sonra 25 Mart 2026 tarihindeki ilk duruşmada tahliye edilmişti.