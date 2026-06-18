Metehan Baltacı Polonya yolcusu
Galatasaray forması giyen Metehan Baltacı, Polonya takımı Pogon Szczecin ile prensipte bireysel olarak anlaştı.
Galatasaray'ın genç futbolcusu Metehan Baltacı, Polonya'ya transfer olmaya hazırlanıyor.
HT Spor'un haberine göre; savunma oyuncusu, Pogon Szczecin ile prensipte bireysel olarak anlaştı.
GALATASARAY ACELECİ DEĞİL
Galatasaray ise Metehan'ı bonservisle göndermek için acele etmiyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi listesine ülke dışından 17 oyuncu yazabilen sarı-kırmızılılar, dört kulüp altyapısından yetişmiş oyuncu yazmak durumunda.
Sarı-kırmızılılar, Metehan bu kriteri karşıladığı için 23 yaşındaki oyuncu konusunda aceleci davranmıyor.
GALATASARAY'DA 22 MAÇA ÇIKTI
Galatasaray altyapısından yetişen Metehan, sarı-kırmızılı formayı A takımda 22 kez giydi.
Genç stoper, bu müsabakalarda gol katkısı veremezken, 1 asist yaptı.
Metehan Baltacı, futboldaki "yasa dışı bahis ve şike" soruşturması kapsamında 9 Aralık 2025 tarihinde tutuklanmış, 105 gün cezaevinde kaldıktan sonra 25 Mart 2026 tarihindeki ilk duruşmada tahliye edilmişti.