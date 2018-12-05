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Meteoroloji uyardı: Akşam saatlerinde fırtına bekleniyor

İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Mersin ve Adana çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak yağış beklendiği açıklandı, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Haber Merkezi | 05.12.2018 - 09:02..
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz'in kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olmak üzere ülkemizin büyük bir bölümünde görülecek yağışların; İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Mersin, Adana ile Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı: Akşam saatlerinde fırtına bekleniyor

SICAKLIKLAR AZALACAK

Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi ile Kıyı Ege'de kuzeyli, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı: Akşam saatlerinde fırtına bekleniyor

KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada yağışların; İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Mersin ve Adana çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Açıklamada, yaşanabilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Yapılan açıklamada, "Akşam saatlerinde Batı Akdeniz'in doğusu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in batısında, gece saatlerinde Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ve Ege'de fırtına bekleniyor" denildi.

Meteoroloji uyardı: Akşam saatlerinde fırtına bekleniyor

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