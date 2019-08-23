Metrobüs tacizcisi tahliye oldu

İstanbul Avcılar'da metrobüste kadın yolcuyu taciz eden, üzerine mastürbasyon yapan Fatih Ö., kadın tarafından ifşa edilmişti.

Tacizci çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderilmişti.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 23 Nisan 2019'da Cevizlibağ'dan Avcılar yönüne giden metrobüste sanık Fatih Ö'nün, müşteki N.Ş'ye yönelik 'hakaret' ve 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçlarından 3 yıl 3 aydan 9 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

"GÖRÜNTÜLERDEKİ ALEYHİME OLABİLECEK HUSUSLARI KABUL ETMİYORUM"

Bugünkü mahkemede tutuklu sanık Fatih Ö, suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Görüntülerdeki aleyhime olabilecek hususları kabul etmiyorum. Hiçbir şekilde bu olay gerçekleşmemiştir. Suçsuzum" dedi.

Metrobüs tacizcisini ifşa etti ViDEO

MAHKEME TAHLİYESİNE KARAR VERDİ

Avukatların beyanlarının ardından mahkeme, sanık Fatih Ö'nün alabileceği muhtemel ceza ile tutuklulukta geçirdiği sürenin miktarını göz önüne alarak tahliyesine karar verdi. Bir sonraki duruşmada, metrobüs şoförünün tanık olarak dinlenilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.