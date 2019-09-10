taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.776
Euro
6.3797
Altın
1496.12
Borsa
101222.12
Gram Altın
277.322
Bitcoin
59277.18

Mezar kazarak yarışan ekip 153 euro ile ödüllendirildi

Macaristan'da düzenlenen mezar kazma yarışmasında kazıcılar yeteneklerini sergilerken, yarışmanın amacının mesleğin saygınlığını artırmak olduğu söylendi.

Detay Haber | 10.09.2019 - 14:57..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Macaristan'ın Szekesfehervar kentindeki bir mezarlıkta 2 kişiden oluşan 18 ekip, mezar kazma yarışmasının galibi olabilmek için mücadele etti.

KENDİ STİLLERİ VAR

Katılımcılar; mezarları kazma hızlarına, stillerine ve bitmiş mezarların görüntülerine bakılarak puanlandırıldı. Yarışmayı düzenleyen Szekesfehervar mezarlığı yöneticisi Edit Vadasz Kiraly, yarışmanın amacının mezarcıların mesleğine olan saygıyı ve mesleğin bilinirliğini artırmak olduğunu dile getirdi. Kiraly, "İş gücünde kıtlık var, bu mesleği yarışma ile popüler hale getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Macaristan'da mezar kazma yarışması İZLE

HER GÜN YAPTIKLARI İŞ

Yarışmaya katılanlardan Laszlo Szucs, yarışma için hazırlık yapmadıklarını, mezar kazmanın zaten her gün yaptıkları iş olduğunu söyledi. Mezar kazmada güvenlik nedeniyle ekipteki iki kişiden yalnızca birinin, çukur içinde çalışmasına izin verildi. Kazılan çukur bir metre derinliğini aştığında, olası bir çökme durumuna karşı kazıcılardan biri yukarıda kaldı.

Mezar kazarak yarışan ekip 153 euro ile ödüllendirildi

153 EURO PARA ÖDÜLÜ

Bu yılki yarışmanın galibi, Tata'dan gelen Libitina ekibi oldu. Kazanan ekibe 153 euro para ödülü verildi.

Mezar kazarak yarışan ekip 153 euro ile ödüllendirildi

Mezar kazarak yarışan ekip 153 euro ile ödüllendirildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
HDP'li Kemal Peköz'ün kızı Hevi Peköz'ün lüks hayatı

HDP'li Kemal Peköz'ün kızı Hevi Peköz'ün lüks hayatı

306
Samsun’da aile katliamını polis önledi

Samsun’da aile katliamını polis önledi

138
Aydın Doğan bankacılık sektörüne girmek istiyor

Aydın Doğan bankacılık sektörüne girmek istiyor

108
Kadıköy Anadolu Lisesi mezunları simit atmayı savundu

Kadıköy Anadolu Lisesi mezunları simit atmayı savundu

529
Ali Babacan, kuracağı partiyle ilgili ilk kez konuştu

Ali Babacan, kuracağı partiyle ilgili ilk kez konuştu

294
Emre Mor yine DM'den yürüdü

Emre Mor yine DM'den yürüdü

121
Kılıçdaroğlu: CHP'li belediyeler sanat adamı yetiştirir

Kılıçdaroğlu: CHP'li belediyeler sanat adamı yetiştirir

213
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir