Mezar kazarak yarışan ekip 153 euro ile ödüllendirildi

Macaristan'ın Szekesfehervar kentindeki bir mezarlıkta 2 kişiden oluşan 18 ekip, mezar kazma yarışmasının galibi olabilmek için mücadele etti.

KENDİ STİLLERİ VAR

Katılımcılar; mezarları kazma hızlarına, stillerine ve bitmiş mezarların görüntülerine bakılarak puanlandırıldı. Yarışmayı düzenleyen Szekesfehervar mezarlığı yöneticisi Edit Vadasz Kiraly, yarışmanın amacının mezarcıların mesleğine olan saygıyı ve mesleğin bilinirliğini artırmak olduğunu dile getirdi. Kiraly, "İş gücünde kıtlık var, bu mesleği yarışma ile popüler hale getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Macaristan'da mezar kazma yarışması İZLE

HER GÜN YAPTIKLARI İŞ

Yarışmaya katılanlardan Laszlo Szucs, yarışma için hazırlık yapmadıklarını, mezar kazmanın zaten her gün yaptıkları iş olduğunu söyledi. Mezar kazmada güvenlik nedeniyle ekipteki iki kişiden yalnızca birinin, çukur içinde çalışmasına izin verildi. Kazılan çukur bir metre derinliğini aştığında, olası bir çökme durumuna karşı kazıcılardan biri yukarıda kaldı.

153 EURO PARA ÖDÜLÜ

Bu yılki yarışmanın galibi, Tata'dan gelen Libitina ekibi oldu. Kazanan ekibe 153 euro para ödülü verildi.