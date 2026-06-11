MHP Adana il teşkilatı görevden alındı: Toplam 20 il oldu
MHP Genel Merkez yönetimi, Adana il teşkilat yönetimini görevden aldı. Adana il yönetiminin görevden alınması ile 6 Nisan'dan bu yana MHP'de görevden alınan il teşkilatlarının sayısı 20'ye yükseldi.
MHP'de bir il teşkilatı daha görevden alındı.
Nisan ayında İstanbul il teşkilatının 39 ilçe yönetimiyle birlikte görevden alınmasından itibaren toplam 20 il teşkilatı görevden alınmış oldu.
MHP ADANA İL TEŞKİLATI GÖREVDEN ALINDI
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Adana il teşkilatı yönetiminin görevden alındığını açıkladı.
Yalçın, MHP yönetimi tarafından partinin Adana il başkanlığına Hakan Yıldırım'ın getirildiğini duyurdu.
SEMİH YALÇIN DUYURDU
Yalçın, X hesabından şu mesajı paylaştı:
"Milliyetçi Hareket Partisi Adana il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir.
Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Başkanlığı görevine Hakan Yıldırım atanmıştır."
20 İL TEŞKİLATI GÖREVDEN ALINDI
MHP'de 6 Nisan'da İstanbul il yönetiminin görevinden alınmasından itibaren bugüne kadar Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Gaziantep, Bingöl, Malatya, Şanlıurfa, Konya, Kilis, Kırıkkale, Zonguldak, Kocaeli, Manisa teşkilatları da görevden alınmıştı.