MHP, Şanlıurfa il teşkilatını da görevden aldı

MHP, il teşkilatlarında görevden almalara devam ediyor.

Daha önce aralarında İstanbul'un da olduğu 12 il teşkilatını görevden alan MHP yönetimi, bir il teşkilatı için daha aynı kararı verdi.

ŞANLIURFA İL YÖNETİMİ GÖREVDEN ALINDI

Nisan ayında İstanbul il yönetimini, 39 ilçe yönetimiyle beraber görevden alan MHP, daha sonra Kütahya, Eskişehir, Kars, Bilecik, Gaziantep, Bingöl, Çanakkale, Muğla, Bolu, Ardahan, Malatya il yönetimlerini de görevden aldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, X hesabından yaptığı açıklamada Şanlıurfa teşkilatının da görevden alındığını duyurdu.

"OSMAN MUTLU ATANMIŞTIR"

Şanlıurfa'nın 13 ilçe yönetiminin de görevden alındığını belirten Yalçın, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa il teşkilat organları ve 13 ilçe teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir.

Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine Osman Mutlu atanmıştır."