Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda CHP ve MHP'li milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.
BAHÇELİ'YE ELEŞTİRİ
Meclis'te yaşanan gerginliğin, CHP’li milletvekillerin bir dönem gündemdeki af tartışmalarını yeniden dile getirmesi ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi eleştirmesi üzerine çıktığı belirtildi.
Gerginlik sırasında bazı MHP’li milletvekilleri CHP’li Özgür Özel’in üzerine yürüdü. Yaşanan tartışmalar sonrası birleşime ara verildi.
MHP ve CHP milletvekilleri arasında kavga VİDEO