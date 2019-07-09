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MHP ve CHP milletvekilleri arasında kavga

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Bahçeli'ye af ile ilgili eleştirileri sonrası Genel Kurul karıştı.

DHA | 09.07.2019 - 21:00..
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MHP ve CHP milletvekilleri arasında kavga

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda CHP ve MHP'li milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

BAHÇELİ'YE ELEŞTİRİ

Meclis'te yaşanan gerginliğin, CHP’li milletvekillerin bir dönem gündemdeki af tartışmalarını yeniden dile getirmesi ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi eleştirmesi üzerine çıktığı belirtildi.

Gerginlik sırasında bazı MHP’li milletvekilleri CHP’li Özgür Özel’in üzerine yürüdü. Yaşanan tartışmalar sonrası birleşime ara verildi.

MHP ve CHP milletvekilleri arasında kavga VİDEO

MHP ve CHP milletvekilleri arasında kavga

MHP ve CHP milletvekilleri arasında kavga

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