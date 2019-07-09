MHP ve CHP milletvekilleri arasında kavga

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Bahçeli'ye af ile ilgili eleştirileri sonrası Genel Kurul karıştı.

Hadise, Almanya konserinde giydiği kostümünü kendisinin tasarladığını söylemişti, ancak aynı kıyafeti daha önce Adriana Lima'nın giydiği ortaya çıktı.

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Merih Demiral İtalya'ya gitti

İtalya'nın ve Avrupa'nın en prestijli takımlarından biri olan Juventus'a transfer olan 21 yaşındaki Merih Demiral, İtalya'ya gitmeden önce açıklamalarda bulundu.