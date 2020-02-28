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Miçotakis Merkel'den yardım istedi

Yunanistan sınırına dayanan mültecilere çözüm için Miçotakis, Merkel ile görüştü.

Haber Merkezi | 28.02.2020 - 17:39..
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İdlib'de dün gece Esad rejiminin hava saldırısı sonucu 33 askerimiz şehit olmuştu.

Avrupa'nın İdlib ve mülteciler için bugüne kadar Türkiye'ye hiçbir destek faliyetinde bulunmaması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Türkiye sınırları içerisinde yer alan mültecilerin Avrupa'ya gitmeleri için sınır kapaılarının açılması talimatı gelmişti.

Türkiye'nin bu kararı sonrası Yunanistan'ın kapılarına mülteciler dayanmış, Yunan hükümeti ise Avrupa Birliği'nden yardım istemişti.

Miçotakis Merkel'den yardım istedi

MİÇOTAKİS MERKEL'DEN YARDIM TALEBİ

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Alman mevkidaşı Angela Merkel, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yunanistan hükümetinin açıklamasına göre görüşmede Suriyeli sığınmacıların Türkiye'den Yunan sınırlarına ilerlemesi hakkında konuşuldu.

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