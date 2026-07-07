Microsoft, Türkiye'de elde ettiği geliri ve ödediği vergiyi ilk kez açıkladı

Teknoloji devi Microsoft, Avrupa Birliği'nin şeffaflık kuralları kapsamında mali verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan rapor, çok uluslu teknoloji şirketlerinin gelirlerini nasıl düşük vergili bölgelere yönlendirdiğini net bir şekilde gözler önüne seriyor.

İRLANDA VE LÜKSEMBURG ÖN PLANDA

Rapora göre Microsoft, küresel iş gücünün yalnızca yüzde 3'ünü barındıran İrlanda'da dünya çapındaki vergi öncesi gelirinin yaklaşık yüzde 40'ını elde etti.

Sadece 34 çalışanın bulunduğu Lüksemburg'da ise yüzde 3'lük vergi oranıyla 283 milyon dolar vergi öncesi gelir sağlandı.

Kurumlar vergisinin yüksek olduğu Almanya, Fransa ve İtalya gibi büyük pazarlarda ise tablo tamamen değişiyor.

Microsoft'un Almanya'daki küresel karı yüzde 0,5'in altında kalırken, İrlanda hariç Avrupa genelindeki kar payı yüzde 2'yi bile bulmadı.

29 MİLYAR DOLARLIK VERGİ ŞOKU

Microsoft yetkilileri bu çarpıcı tutarsızlıkların ülkeler arası muhasebe farklılıklarından kaynaklandığını savunsa da uzmanlar bu açıklamaya katılmıyor.

Vergi hukuku uzmanlarına göre mevcut veriler, şirketlerin gerçek faaliyet alanlarını değiştirmeden kârlarını rahatlıkla düşük vergili bölgelere aktarabildiğini kanıtlıyor.

Şirketin bu tartışmalı finansal stratejisi sadece Avrupa'da değil, anavatanı Amerika Birleşik Devletleri'nde de büyük bir kriz yarattı.

ABD Gelir İdaresi, geçmişteki kâr transferi uygulamalarını gerekçe göstererek Microsoft'tan tam 29 milyar dolarlık devasa bir vergi borcu talep ediyor.

TÜRKİYE İÇİN DURUM NE

Microsoft, 30 Haziran 2025'te sona eren 2024-2025 mali yılı için Türkiye'de 114,6 milyon dolar gelir ve 31,4 milyon dolar vergi öncesi kar elde ettiğini açıkladı.

Raporda şirketin Türkiye'de nakit bazında ödediği gelir/kurumlar vergisi 5,37 milyon dolar olarak yer alıyor.

Ayrıca, cari mali yıl için 9,83 milyon dolar vergi tahakkuku bulunduğu da raporda yer alan bilgiler arasında.

Microsoft'un Türkiye organizasyonunda görev yapan çalışan sayısı ise 272 olarak açıklandı.