Milan, Can Uzun'a talip oldu

Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'un formasını giyen ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Can Uzun ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

İtalya Serie A takımı Milan'da Ruben Amorim dönemi resmen başlarken, Portekizli teknik adamın transfer listesi şekillenmeye başladı.

CAN UZUN LİSTEDE

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Portekizli teknik adamın transfer listesinde Can Uzun da yer aldı.

Amorim, hücum hattı için Eintracht Frankfurt forması giyen 2005 doğumlu milli futbolcuyu beğeniyor.

OKAN BURUK NE DEDİ?

Can Uzun, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alıyor. Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, milli futbolcu için, "Can Uzun'u beğeniyorum tabii, çok iyi oyuncu. Geçen senesi çok iyi geçmedi aslında, beklentinin bir tık altında kaldı. Ufak tefek sakatlıkları oldu. Bize karşı da oynadı. Çok beğendiğim bir oyuncu. Dediğim gibi hem forvet oynayabiliyor hem forvet arkası.. Çok zorladığınızda kanatta bile kullanabilirsiniz." dedi.

Okan Buruk, "Birçok oyuncu var listemizde ama henüz kulübüyle bir girişimimiz olmadı şu ana kadar. Dünya Kupası sonrasına kalıyor her şey. Dünya Kupası transferi biraz engelleyen bir şey. Dünya Kupası bitene kadar sakin geçecek transfer dönemi." sözlerini sarf etti.

KUPA SONRASI HAREKETLİLİK

20 yaşındaki genç hücum oyuncusunun transferi konusunda özellikle Dünya Kupası'ndan sonra önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.

BU SEZON NE YAPTI?

45 milyon euro piyasa değeri bulunan Can Uzun, geride bıraktığımız sezon Frankfurt formasını 28 kez giydi.

Yıldız isim, bu müsabakalarda 10 gol ve 6 asistle mücadele etti.

Can'ın Alman ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihinde sona erecek.