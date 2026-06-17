Milli Güvenlik Kurulu yarın Beştepe'de toplanacak

Siyasetin gündemi yoğun...

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, bu yıl 3'üncü kez yine yoğun gündemle toplanacak.

PEK ÇOK GELİŞME MASADA OLACAK

Beştepe'de yapılacak toplantının en önemli başlığı, ABD-İran barışı.

Savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana kalıcı barış için adeta mekik dokuyan Ankara, Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ediyor.

MGK toplantısında Washington-Tahran hattındaki mutabakatın sahada eksiksiz uygulanması ve müzakere sürecinin başarıyla sonuçlanması için yürütülecek çalışmalar ele alınacak.

ABD-İran anlaşmasına dair provokatif açıklamalar yapan İsrail'in, Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları konuşulacak.

DOĞU AKDENİZ'DE ATILACAK ADIMLAR GÖRÜŞÜLECEK

Doğu Akdeniz ve özellikle Kıbrıs'taki provokasyonlar da masada olacak.

Soykırımcı İsrail ile yakınlaşan Rum Yönetimi'nin Fransa ile askeri anlaşma imzalamasını "Ada'da yakılmak istenen fitne ateşi" olarak gören Türkiye, bölgedeki durumu hassasiyetle izliyor.

Toplantıda, Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerinin korunması noktasında yapılacaklar konuşulacak.

Terörsüz Türkiye hedefi de kurulun gündeminde.

Devletin ilgili kurumları terör örgütünün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı yöntemler üzerindeki çalışmasını sürdürüyor.

SAHADAKİ ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLECEK

Hem bu çalışmalar hem de sahadaki son durum, toplantıda değerlendirilecek. Suriye ve Irak'taki gelişmeler görüşülecek.

MGK toplantısında, Rusya-Ukrayna Savaşı ile 7-8 Temmuz'daki NATO Zirvesi'nin hazırlıklarının masaya yatırılması da bekleniyor.