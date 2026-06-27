Mısır: İsrail Lübnan'dan tamamen çekilmeli

Mısır, Lübnan ile İsrail arasında gerilimin düşürülmesi amacıyla varılan çerçeve anlaşmasına destek verirken, anlaşmanın kalıcı barış ve istikrar için yalnızca ilk adım olması gerektiği mesajını verdi.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İsrail'in işgal altında tuttuğu Lübnan topraklarından tamamen çekilmesinin hem Lübnan'ın egemenliğinin güçlendirilmesi hem de uluslararası kararların uygulanması açısından kritik önem taşıdığını ifade etti.

MISIR VE LÜBNAN LİDERLERİ TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Başbakan Selam, ABD'nin arabuluculuğunda İsrail ile varılan ve ülkedeki askeri gerilimin sona erdirilmesini hedefleyen çerçeve anlaşmasının kapsamı hakkında Abdulati'ye bilgi verdi.

"ANLAŞMA ÖNEMLİ BİR BAŞLANGIÇ"

Mısırlı Bakan Abdulati, mutabakatı "önemli bir başlangıç" olarak nitelendirirken, sürecin yalnızca ateşkes ya da gerilimin azaltılmasıyla sınırlı kalmaması gerektiğini dile getirdi.

Abdulati, İsrail'in halen kontrolü altında bulunan Lübnan topraklarından kademeli şekilde çekilmesinin zorunlu olduğunu belirterek, bunun ülkenin egemenliğinin yeniden tesis edilmesi açısından hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

1701 SAYILI BM KARARINA VURGU

Mısır Dışişleri Bakanı, İsrail'in çekilmesinin ardından Lübnan ordusunun ülke genelinde konuşlanmasının mümkün olacağını ve devlet otoritesinin tüm topraklarda yeniden tesis edilebileceğini ifade etti.

Abdulati, bu sürecin aynı zamanda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının eksiksiz ve ayrım gözetilmeksizin uygulanmasına zemin hazırlaması gerektiğini vurguladı.

KAHİRE'DEN LÜBNAN'A TAM DESTEK

Görüşmede Abdulati, Mısır'ın Lübnan hükümetine verdiği desteği bir kez daha yineledi.

Kahire yönetiminin; Lübnan'ın egemenliğinin güçlendirilmesi, ordunun ülke genelinde konuşlandırılması ve silahların devlet otoritesi altında toplanmasına yönelik politikaları desteklemeyi sürdüreceğini belirten Abdulati, istikrarlı ve güçlü bir Lübnan'ın bölgesel güvenlik açısından önem taşıdığına dikkat çekti.

SELAM: MISIR'IN DESTEĞİ DEĞERLİ

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ise görüşmede Mısır'ın ülkesine verdiği sürekli destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Selam, Kahire'nin Lübnan devleti ve kurumlarına yönelik yapıcı yaklaşımını takdir ettiklerini belirterek, iki ülke arasındaki diplomatik koordinasyon ve istişare mekanizmalarının bundan sonraki süreçte de devam etmesine önem verdiklerini ifade etti.