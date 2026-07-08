Mısır Milli Takımı, Arjantin maçından önce sure okudu
Arjantin’e elenerek Dünya Kupası’na son 16 turunda veda eden Mısır Milli Takımı, daha önceki maçlarda olduğu gibi soyunma odasında topluca Fatiha ve İhlas surelerini okudu.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
2026 Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin ile Mısır, Atlanta Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Son Dünya Kupası'nın kazananı Arjantin, Mısır karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2'lik skorla çeyrek finale yükseldi.
Mısır ise dev organizasyona son 16 turunda veda etti.
TOPLUCA SURE OKUDULAR
Öte yandan Mısır'ın soyunma odası görüntüleri de gündem oldu.
Mısır teknik heyeti ve oyuncular önceki maçlarda olduğu gibi Arjantin maçında da soyunma odasında topluca Fatiha ve İhlas surelerini okudu.
Bu anlar sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.