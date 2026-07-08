Mısır Milli Takımı, Arjantin maçından önce sure okudu

2026 Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin ile Mısır, Atlanta Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Son Dünya Kupası'nın kazananı Arjantin, Mısır karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2'lik skorla çeyrek finale yükseldi.

Mısır ise dev organizasyona son 16 turunda veda etti.

TOPLUCA SURE OKUDULAR

Öte yandan Mısır'ın soyunma odası görüntüleri de gündem oldu.

Mısır teknik heyeti ve oyuncular önceki maçlarda olduğu gibi Arjantin maçında da soyunma odasında topluca Fatiha ve İhlas surelerini okudu.

Bu anlar sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.