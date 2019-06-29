Boğulmak üzere olan genci cankurtaran kurtardı

1 Mülteci kurtaran kaptanı İtalyanlar gözaltına aldı Akdeniz'de kurtardığı 40 göçmen ile 16 gün boyunca yanaşacak bir liman arayan kaptan Carola Rackete, gemiyi izinsiz olarak limana demirlediği gerekçesiyle İtalyan polisleri tarafından gözaltına alındı

2 Erdoğan-Merkel görüşmesinde masadaki su detayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Angela Merkel'in görüşmesi sırasında, kabul gerçelşetirilen odada bulunan masadaki su şişesi dikkat çekti.

3 Mısır tarlasına gizlenmiş hint kenevirleri tespit edildi Zonguldak'ta, jandarma ekiplerince düzenlenen drone destekli uyuşturucu operasyonunda, mısırların arasına gizlenmiş 22 bin kök Hint keneviri ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

4 HDP'li vekilin yalanı çürüdü Polislerin Kur'an-ı Kerim'leri yere attıklarını söyleyen HDP'li vekilin iddiası olay yeri görüntüleriyle çürütüldü.

5 Çin ve ABD arasındaki ticaret yeniden başlıyor ABD ile Çin arasında yaşanan ekonomik savaşta buzlar eridi. G20 zirvesinde bir araya gelen iki ülke liderleri, ülkeler arasında ticaret görüşmelerini yeniden başlatma konusunda uzlaştı.

6 Şanlıurfa Valiliği'nden terör baskını açıklaması Şanlıurfa Valiliği, 44 kilogram patlayıcı madde bulunan ev ile ilgili bazı sosyal medya platformları ile internet üzerindeki diğer açık kaynaklarda yapılan haberlerin asılsız olduğunu duyurdu.