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Mısır tarlasına gizlenmiş hint kenevirleri tespit edildi

Zonguldak'ta, jandarma ekiplerince düzenlenen drone destekli uyuşturucu operasyonunda, mısırların arasına gizlenmiş 22 bin kök Hint keneviri ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

DHA | 29.06.2019 - 22:12..
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Zehir tacirlerine yönelik yurtta düzenlenen operasyonlar, üretim ve satış yapmaya çalışanlara göz açrıtmıyor. Yürütülen operasyonlar kapsamında akıllara dahi gelmeyecek yerlere ekim dikim yapan uyuşturcu üreticilerinin akılalmaz yöntemini Jandarma ekipleri ortaya çıkardı.

Mısır tarlasına gizlenmiş hint kenevirleri tespit edildi

22 BİN KÖK ELE GEÇİRİLDİ

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki 2 dönümlük tarlada, hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Yenimahalle'deki tarlaya, sabah saatlerinde, drone destekli operasyon düzenleyen ekipler, 22 bin kök Hint keneviri ele geçirdi.

Mısır tarlasına gizlenmiş hint kenevirleri tespit edildi

Mısır tarlasına gizlenmiş hint kenevirleri tespit edildi

Drone ile havadan kaydedilen görüntülerde arsanın etrafının çalı ve mısırlarla kapatılarak Hint kenevirlerinin gizlenmek istendiği belirlendi. Jandarma olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına alırken, yapılan aramalarda 3 ruhsatsız silah ele geçirildi. 22 bin kök Hint kenevirinin sökülerek imha edileceği belirtilirken, gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Mısır tarlasına gizlenmiş hint kenevirleri tespit edildi

Mısır tarlasına gizlenmiş hint kenevirleri tespit edildi

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