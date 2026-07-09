Mısır'da Hüsam Hasan'ın sözleşmesi uzatıldı

Mısır Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Hüsam Hasan'ın sözleşmesi uzatıldı.

Mısır Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, Hüsam Hasan'ın sözleşmesinin uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Yönetim kurulunun sözleşme yenileme ve onaylama işlemlerine ilişkin özel prosedürler, milli takım kafilesi yurda döner dönmez gerçekleştirilecektir." denildi.

2030'A KADAR SÖZLEŞME

Mısır basınına göre, 59 yaşındaki çalıştırıcıyla 2030 yılına kadar sözleşme imzalanacak.

ARJANTİN'E ELENDİLER

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Mısır, son 16 turunda Arjantin'e 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.

SERT AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI

Hasan, maçın ardından Fransız hakem Francois Letexier'in yönetimini sert bir dille eleştirmişti.

Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Hasan, "Bu turnuvada adalet olmadığı için bir daha asla Dünya Kupası izlemeyeceğim. Saygı ya da adil oyun görmedik. Bir penaltı iptal edildi ve lehimize penaltı olarak kontrol edilmesi gereken ikinci pozisyon VAR tarafından kontrol bile edilmedi. İkinci bir gol, ne hikmetse, dikkate değer bir şekilde geçersiz sayıldı." ifadelerini kullandı.

Hakemin baskı altında kaldığını savunan Hasan, "Hayat adaletsiz. Dünya adaletsiz. Tamam, ama sporda neden hiç adalet yok? Bu sonuçtan ve bu maçta işlerin ilerleyiş biçiminden ikna olmuş değilim. Belki de dünya şampiyonunu turnuvada tutmak istediler. Belki de Messi'nin yarışta kalmasını istediler. Futbolda bazen teknik yönlerin ötesine geçen dış faktörler var. Dünya şampiyonları her düzeyde destekten yararlandı." diye konuştu.

FİLİSTİN'İ UNUTMADI

Mısır'ın Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Hüsam Hasan, Avustralya karşısında elde ettikleri galibiyeti Filistin halkına armağan etmişti.

Hasan, beIN Sports kanalına yaptığı açıklamada, "Bu galibiyeti Mısır halkının yanı sıra başka bir tarafa da armağan ediyorum. Bizi desteklemekten hiçbir zaman vazgeçmeyen Filistin halkına armağan ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Filistin halkının her zaman kalbinde olduğunu belirten Hasan, "Kalbim ve ruhum Filistin halkıyla birlikte. Bizim adımıza çok mutlu oldukları için kendilerine gönülden teşekkür ediyorum. Allah onlara yardım etsin, şehitlerine rahmet eylesin." demişti.