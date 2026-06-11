Mitsubishi'den yeni elektrikli otomobil: Karşınızda Eclipse Sportback

Japon otomotiv devi Mitsubishi, Kuzey Amerika pazarının efsanevi modeli Eclipse'i tamamen elektrikli bir altyapıyla yeniden canlandırıyor.

Önümüzdeki haftalarda detaylanması beklenen yeni 2027 Eclipse Sportback EV modelinin ilk resmi görselleri paylaşıldı.

NISSAN LEAF ALTYAPISIYLA GELİYOR

Yeni elektrikli crossover, markanın ortaklık ittifakı kapsamında üçüncü nesil Nissan LEAF modeliyle aynı teknik altyapıyı paylaşıyor.

Neredeyse ikiz bir tasarıma sahip olan araç, ön ve arka bölümlerindeki küçük tasarım farklılıkları ile Mitsubishi'nin kendine özgü Üçlü Elmas logosunu taşıyor.

BEKLENEN TEKNİK ÖZELLİKLER

Resmi teknik detaylar lansmana yakın açıklanacak olsa da aracın 75 kWh kapasiteli bir batarya ve 174 beygir gücünde elektrik motoruyla gelmesi bekleniyor.

Bu güçlü kombinasyon sayesinde yeni elektrikli modelin Amerika pazarında 303 mile (487 km) kadar sürüş menzili sunacağı tahmin ediliyor.

Yerleşik NACS şarj portuyla gelmesi öngörülen modelin, 30 bin doların altındaki tahmini fiyatıyla pazardaki en ulaşılabilir elektrikli araçlardan biri olması hedefleniyor.

Mitsubishi'nin bu stratejik hamlesiyle birlikte, yeni modelin sonbaharın başlarında tamamen satışa sunulması planlanıyor.