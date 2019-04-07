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Model araçlar için servet harcadı

Edremitli iş adamı Mehmet Akın, 26 yılda topladığı otomobil, kamyon, otobüs, kamyonet, çekici gibi 500 civarında maket aracı, iş yerinde yaptırdığı camekanlı bölümde koruyor.

AA | 07.04.2019 - 23:18..
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde oturan 45 yaşındaki Mehmet Akın, 26 yıldır topladığı model araçlara gözü gibi bakıyor.

İş adamı Akın, yurt içinin yanı sıra bugüne kadar ziyaret gittiği birçok ülkeden otomobil, kamyon, otobüs, kamyonet, minibüs, çekici gibi araçların orijinal olarak birebir küçültülmüş modellerini topladı.

Model araçlar için servet harcadı

YAKLAŞIK 500 MODELLİK KOLEKSİYON

İlçe merkezindeki iş yerinde özel yaptırdığı camekanlı bölümde yaklaşık 500 model aracını sergileyen Akın, koleksiyonundaki parçalarla çocuğunun bile oynamasına izin vermiyor.

Akın, her erkek çocuğu gibi kendisinin de küçük yaşlarda arabayla oynadığını söyledi.

Model araçlar için servet harcadı

26 SENEDE 500 BİN LİRA HARCADI

Çocukların önemli bölümünün büyüdükten sonra araba merakının azaldığını dile getiren Akın, "Büyümeme rağmen merakım gitmedi, aksine arttı. 19 yaşında model otomobil biriktirmeye başladım. Sonrasında otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet, çekici, arazi aracı topladım. 26 senedir biriktiriyorum. En büyük hobim bu arabalar." dedi.

Akın, koleksiyonu için bugüne kadar yaklaşık yarım milyon lira harcadığını bildirdi.

Model araçlar için servet harcadı

KOLEKSİYONDA KLASİKLER AĞIRLIKTA

Koleksiyonunda ağırlığın klasik araba modellerinde olduğunu belirten Akın, "Her biri benim için çok değerli. Önemli bölümünü yurt dışından topladım. Benden başka kimse dokunamaz araçlarıma. Arada bir temizlerim, tozunu alırım. İş yerime yeni gelenlerin çok ilgisini çekiyor. Onlara da hikayesini anlatıyorum." diye konuştu.

"BABAM ARABALARI KİMSEYE VERMİYOR"

Mehmet Akın'ın oğlu 8 yaşındaki Baran Akın ise babasının model araçlara gözü gibi baktığını anlatarak, "Babam için çok kıymetliler. Arabalarla oynamıyorum kırılır diye. Babam oynuyor onlarla, kimseye vermiyor." ifadelerini kullandı.

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