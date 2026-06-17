Motorine bir indirim daha geldi

ABD-İran arasında barış anlaşması imzalandı.

İmzalanan anlaşma da piyasalara olumlu olarak döndü.

16 Haziran Salı günü itibariyle motorinde 4,88 lira indirim gerçekleşti ancak yürürlükte bulunan eşel mobil sistemi nedeniyle söz konusu indirimlerin tamamı, pompa fiyatlarına yansımadı.

Pompa fiyatları motorinde 1,22 lira geriledi.

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Motorine bu gece yarısı bir indirim daha geldi.

MOTORİNE İNDİRİM

Dün 1 lira 23 kuruş indirim gelen motorine bu gece yarısından itibaren bir indirim daha geldi.

Motorinin litre fiyatında uygulanan 1,66 liralık indirim, eşel mobil sistemi nedeniyle pompa fiyatına 42 kuruş olarak yansıdı.

GÜNCEL MOTORİN FİYATI

Motorin yeni indirimle birlikte İstanbul'da 64,82 liraya, Ankara'da 65,94 liraya, İzmir'de 66,22 liraya, doğu illerinde ise 67,68 liraya geriledi.

Benzinde ise bir fiyat değişimi olmadı. Benzin İstanbul'da 63,03 lira, Ankara'da 64,03 lira, İzmir'de 64,32 liradan satılıyor.

TÜRKİYE EŞEL MOBİL SİSTEMİNE GEÇTİ

Petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt pompalarına zam olarak yansımasının önüne geçmek için hükümet, eşel mobil sistemini devreye aldı ve akaryakıttaki Özel Tüketim Vergisi tutarı kadar oranda gelecek zamlar devre dışı bırakıldı.

Yapılacak zammın sadece yüzde 25'i zam olarak pompaya yansırken yüzde 75'i ÖTV'den karşılandı.

Benzinde eşel mobil devam ederken motorinde ise ÖTV limiti bittiği için gelen zamlar aynen satış rakamlarına yansıyor.

Eşel mobil sistemiyle birlikte dezenflasyon süreci desteklenirken enflasyon tarafında güçlü yükselişin önüne geçildi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.