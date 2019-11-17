Motosiklet çarptı, otomobil üzerinden geçti

Alanya ilçesinde Keykubat Bulvarı üzerinde yaşanan feci kazada, aşırı hızlı olduğu öne sürülen Burak H.D.'nin kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Nazik Daban'a çarptı.
Kazanın şiddetiyle karşı şeride fırlayan Nazik Daban'ın üzerinden, sürücüsünün kimliği açıklanmayan otomobil geçti.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
Motosikletin kontrolünü kaybeden Burak H.D. ise metrelerce sürüklendikten sonra durabildi. Otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Nazik Daban'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralanan Burak H.D. ise sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ARANIYOR
Nazik Daban'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna konuldu.
Polis olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.