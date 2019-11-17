Motosiklet çarptı, otomobil üzerinden geçti

1 Rotterdam'da düğün konvoyuna 3 bin euro ceza Nüfusun çoğunluğunu göçmenlerin oluşturduğu Rotterdam'da polis, durdurduğu bir düğün konvoyuna tehlikeli ve gürültülü oldukları için para cezası verdi.

2 A Milli Takım'da kimse prim istemedi EURO 2016'da yaşanan prim krizi sonrası yapılanmaya giden A Milli Takım'da yeni jenerasyon, para konusunu hiç açmadı.

3 Kayseri'de polise direnen şüpheli arbede sırasında vuruldu Hakkında arama kararı olan bir şüpheli,kendisini gözaltına almak isteyen polislere jiletle saldırdı.

4 Futbolcular taraftarlarla kavga etti Denizli'de 1. Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Kartalspor-Kıralan Demirspor arasında oynanan maçta taraftarlar arasında kavga çıktı. Kıralan Demirsporlu futbolcuların bazıları da olaya dahil oldu.

5 Dipsiz Göl'ün eski haline dönmesinin şartı: Kar Bir defineciye teslim edilip daha sonra tahrip edilen Dipsiz Göl'ün eski haline dönmesi için kar bekleniyor.

6 Muhalefetin başkan adayı: Faruk Süren Son 5 yılda 3 defa başkan değiştiren Galatasaray'da muhalefet bir kez daha harekete geçti. Camianın ileri gelenleri, bir kez daha başkan olması için Faruk Süren'e baskı kuruyor.