Motosiklet sürücüsü beton mikserinden düşen malzemeye takılıp metrelerce sürüklendi: Takipsizlik çıktı
Hatay'da beton mikserinden düşen malzemeye takılan motosiklet ile sürücüsü metrelerce sürüklendi. Motosiklet sürücüsünün suç duyurusu sonucu kovuşturmaya yer olmadığına kararı verildi.
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Hatay'da, İskenderun-Dörtyol otoyolunda seyir halindeki motosiklet, beton mikserinden düşen malzemeye takılarak devrildi.
Motosiklet ile sürücüsü, metrelerce sürüklendi.
Yaralanan motosiklet sürücüsüne olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Sürücü, tedavi altına alındı.
TAKİPSİZLİK ÇIKTI
Kask kamerasına anbean yansıyan kazanın ardından hukuki süreç başlatan sürücü, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.
Yapılan başvuru sonrası kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)