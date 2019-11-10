Motosikletiyle evine giderken silahla başından vuruldu

Gece saatlerinde İzmit Gültepe Mahallesi Beyhan Sokak'ta, motosikletiyle evine giden Alim Kazancı, iddiaya göre yol üzerinde gördüğü arkadaşlarına selam vermek için durdu.

SİLAHLA BAŞINDAN VURULDU

Bu sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Kazancı, başından vuruldu.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazancı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Kazancı’nın, hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.