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Motosikletle sürüklenen köpek ölmek üzereyken bulundu

Patileri kanlar içinde olan ve açlıktan bitkin düştüğü belirlenen köpek veteriner kliniğinde tedaviye alındı.

DHA | 06.02.2020 - 18:30..
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Geçtiğimiz günlerde Aydın-Denizli karayolunda bir kişinin, motosikletinin arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek zorla götürldüğünü gören diğer sürücüler, o anları cep telefonları ile görüntüleyip sosyal medyada paylaşmıştı.

Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenip, paylaşılan görüntüler üzerine polis ekipleri, motosiklet sürücüsünün bulunması için çalışma başlatı.

A.Ç. GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerden yola çıkan ekipler, sürücünün A.Ç. olduğunu tespit edip, gözaltına aldı. A.Ç., polisteki ifadesinde, motosikleti yavaş sürdüğünü, köpeğin kendisinin olduğunu kesinlikle işkence yapmadığını, arazisine götürüp saldığını söyledi. 'Kabahatler Kanunu'na göre 773 lira idari para cezası kesilen A.Ç., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Motosikletle sürüklenen köpek ölmek üzereyken bulundu -2

KÖPEK TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olayın ardından köpek, Hayvan Hakları Federasyonu Aydın İl Temsilciliği üyelerince dün Nazilli-Kuyacak karayolu kenarında bulundu. Patileri kanlar içinde olan ve açlıktan bitkin düştüğü belirlenen köpek veteriner kliniğine götürülüp, tedaviye alındı. Köpeğin, motosiklet arkasında sürüklenerek götürülmesi nedeniyle yaralanan patilerinin asfalta oluşturduğu kan izleri ise görenlerin yüreğini burktu.

Motosikletle sürüklenen köpek ölmek üzereyken bulundu -4

"İNSANIMIZI DUYARLI OLMAYA DAVET EDİYORUM"

Aydın Hayvansevenler Derneği Başkanı ve Hayvan Hakları Federasyonu Aydın İl Temsilcisi Şenay Hastaoğlu Tekinbaş, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunun jet hızıyla değiştirilmesi gerekir. Hayvanlara eziyet edenlerin Türk Ceza Kanuna göre yargılanmaları gerekiyor. Bu kişilere de hatırı sayılır cezalar verilmeli. Artık insanlarımızı daha duyarlı olmayı davet ediyorum" diyerek, tepkisini dile getirdi.


Motosikletle sürüklenen köpek ölmek üzereyken bulundu -1




Motosikletle sürüklenen köpek ölmek üzereyken bulundu -3


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