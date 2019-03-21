Motosikletli magandanın tek teker kazası kamerada

Pendik'te toplanarak grup halinde sahil yoluna giren motosikletliler, trafikte normal bir şekilde seyretmeye başladı. Grup, dakikalarca gittikten sonra Kartal sahilyolu Turgut Özal Bulvarı üzerine geldikleri esnada motosikletlilerden biri, tek teker üzerinde gitmeye başladı.

TRAFİKTEKİLERİ DE TEHLİKEYE ATTI

Trafikteki onlarca aracın arasında metrelerce tek tekerlek üzerinde giden maganda, hem kendi hem de sürücülerin canını defalarca tehlikeye attı. Ancak maganda, bu umursamaz ve tehlikeli hareketinin bedelini kaza yaparak ödedi. Trafikteki araçların altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

Motosikletli magandanın tek teker kazası VİDEO

DİĞER MOTOSİKLETLİLER YARDIM ETTİ

Tek tekerlek üzerinde bir anda dengesini kaybeden sürücü, motosikletiyle beraber yere düştü. Yerde metrelerce sürüklenen maganda, hafif şekilde yaralandı.

Kazanın ardından gruptaki diğer motosiklet sürücüleri, kornalara basarak trafiği yavaşlattı. Trafiği yavaşlatmalarının ardından kaza geçiren arkadaşının yanına giden motosikletliler, ona bir süre yardımda bulundu. Kazanın şokunu atlatmasının ardından yeniden motosikletine binen sürücü, daha sonra olay yerinden sessiz sedasız ayrıldı.

Tüm bu yaşananlar ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.



