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Motosikletliye çarpan sürücü sinir krizi geçirdi

İnegöl ilçesinde, Saliha K.'nin otomobiliyle çarptığı motosikletli İlhan Uyanık (73), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA | 12.11.2019 - 14:05..
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Bursa'nın İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Caddesi'nde, Saliha K.'nin (35) kullandığı 16 JJJ 93 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, tarlasından topladığı patatesleri evine götüren İlhan Uyanık'ın motosikletine çarptı.

MOTOSİKLETLİ YOLA SAVRULDU

Kazada motosikletten yola savrulan Uyanık, ağır yaralandı. Saliha K., panikle aracından inerken, çevredekiler de sağlık ekibi çağırdı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Uyanık'a ilk müdahalede bulunurken, Saliha K. de gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Olay yerinde bulunanlar, Saliha K.'yi sakinleştirmeye çalıştı.

Motosikletliye çarptıktan sonra sinir krizi geçirip, ağladı -2

HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahale sonrası ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlhan Uyanık, kurtarılamadı. Saliha K., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Motosikletliye çarptıktan sonra sinir krizi geçirip, ağladı -1


Motosikletliye çarptıktan sonra sinir krizi geçirip, ağladı -3

Motosikletliye çarptıktan sonra sinir krizi geçirip, ağladı -4

Motosikletliye çarptıktan sonra sinir krizi geçirip, ağladı -5

Motosikletliye çarptıktan sonra sinir krizi geçirip, ağladı -6

Motosikletliye çarptıktan sonra sinir krizi geçirip, ağladı -7

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