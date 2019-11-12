Motosikletliye çarpan sürücü sinir krizi geçirdi

Bursa'da trafik kazasında hayatını kaybeden Necmi Konuş ile 3 yaşındaki oğlunun cenaze namazı, Konuş'un babası eski imam İsmail Konuş tarafından gerçekleştirildi.

Emekli imam, oğlu ve torununun cenaze namazını kıldırdı

Uzunköprü İlçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta 12 varil kaçak içki ele geçirildi.

Edirne'de yılbaşı öncesi bin 620 litre kaçak içki bulundu

Maltepe'de yaşanan kapkaç, yankesicilik ve hırsızlık olaylarının artışa geçmesinin ardından güvenlik kameralarını inceleyen polisin karşısına 9 yaşındaki çocuk çıktı.

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Evdeki elektrikle ısınan yatak patladı

Çin’de bir evde elektrikle ısıtmalı yatak patladı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olayda, yaralanan olmadı.