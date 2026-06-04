MSB, NATO Zirvesi tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın toplantısı gerçekleştirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Hava Kuvvetlerinin 115'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle İzmir Çiğli'de bulunan 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Burada gündemdeki birçok konu dahil olmak üzere Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'ne dair de açıklamalar yapıldı.

MSB'den yapılan açıklamada, NATO Zirvesi öncesi tedbirlerin alındığı belirtilerek şöyle denildi;

NATO ZİRVESİ KAPSAMINDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ

"NATO zirvesine yönelik tüm güvenlik tedbirleri devletimizin ilgili kurumları ve NATO makamları ile koordineli şekilde alınmaktadır.

"YUNANİSTAN GERGİNLİĞİ ARTIRIYOR"

Yunanistan ve GKRY’nin son dönemdeki silahlanma faaliyetleri ile bölgedeki askerî girişimlerini yakından ve dikkatle takip ediyoruz.

Ülkemiz; Ege ve Doğu Akdeniz’de barış, istikrar ve iyi komşuluk ilişkilerinden yana olmakla birlikte, hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlılığını sürdürmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin ve KKTC’nin güvenliğine yönelik gerekli tüm tedbirleri almaktadır.

Bölgemizin ihtiyacı olan husus; silahlanma yarışları ve gerginliği artıracak adımlar yerine, uluslararası hukuk temelinde iş birliği ve diyalog ortamının güçlendirilmesidir.

Bununla birlikte Yunanistan’ın savunma harcamalarını artırması, öncelikle Yunan halkının düşünmesi gereken bir konudur.

"TSK'DA DİSİPLİN OLMAZSA OLMAZDIR"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır.

Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tüm olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir. Söz konusu olay ile ilgili soruşturma izni Bakanlığımızca verilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde disipline ve kanunlara aykırı hareket eden kim olursa olsun rütbesine ve makamına bakılmaksızın gereken yapılır."

İSRAİL'İN SALDIRGAN TUTUMU

Aktürk, İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan ve yayılmacı tutumunun, bölgedeki insani durumu her geçen gün daha da ağırlaştırdığını söyledi.

İsrail'in, bir yandan Lübnan'daki işgal ettiği yerleri genişleterek Lübnanlıları kalıcı göçe zorladığını, diğer yandan ise İsrailli aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'daki provokatif eylemlerine göz yumduğunu belirten Aktürk, "Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve bölgedeki barış ve istikrarı hedef alan bu eylemler karşısında, uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını artırarak, somut adımlar atması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz." dedi

Aktürk, İran ile ABD arasındaki müzakerelerin kalıcı barışla sonuçlanmasının bölge için önemine dikkati çekerek, tarafların sağduyulu ve yapıcı davranmasını temenni ettiklerini ifade etti.