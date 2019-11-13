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MSB: Teröristlerin saldırılarına gerekli karşılık verilmektedir

Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin taciz ve saldırılarına, meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılığın verildiğini açıkladı.

DHA | 13.11.2019 - 20:16..
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin taciz ve saldırılarına, gerekli karşılığın verildiğini bildiren bir açıklama yaptı.

''TERÖRİSTLERDEN BAŞKA HİÇBİR GRUP HEDEF ALINMAMIŞTIR''

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı bölgesindeki taciz ve saldırılarına devam eden PKK/YPG'li teröristlere meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmektedir. Kürtler, Araplar, Hristiyanlar ve Yezidiler dahil hiçbir etnik ve dini grup hedef alınmamıştır ve alınmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

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