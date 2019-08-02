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Müdür okulun duvarlarını boyadı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki 80. Yıl Ortaokulu Müdürü Salih Eker, eline fırçayı aldı, "Çorbada tuzumuz olsun" diyerek okulun duvarlarını boyadı. Müdüre öğrenciler de yardım etti.

İHA | 02.08.2019 - 10:36..
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Yıldırım Mahallesi'nde hizmet veren 80'inci Yıl Ortaokulu, yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanıyor.

OKULU BOYADI

Birçok noktasında tadilattan geçen okulun müdürü Salih Eker de eşofmanlarını giydi, eline boya ve fırçayı aldı. Müdür Eker, okulun duvarlarını boyamaya başladı.

Müdür okulun duvarlarını boyadı

"ÇORBADA TUZUMUZ OLSUN"

Yaptığı işin önemli olmadığını, her öğretmenin aynı şekilde davranacağını söyleyen Eker, "Biz de çorbada tuzumuz olsun dedik. Elimize boyayı aldığımız gibi dış cephe, okulun bahçe duvarı, sınıf ve öğretmenler odası gibi ufak tefek yerleri boyadık. Bu içten gelen bir şey. Ben kendim boş durmayı sevmem. O yüzden açıkçası boş boş oturacağıma ufak da olsa okulumuza katkı olsun istedik." dedi.

Müdür okulun duvarlarını boyadı

DEVLET DESTEKLEDİ

Eker, okula ilk geldiği 2014 yılından bu yana büyük bir değişim içerisine girdiklerini söyleyerek, bu değişimde desteklerini esirgemeyen Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya'ya teşekkür etti. Eker, "Biz iki idareci olarak okulu devraldığımız günden bu yana eksiklikleri hep yerinde tespit ettik. Tespit ettiğimiz sorunları devletimize ilettik. Sağ olsun onlar da bize bu konuda çok yardımcı oldular. Bizi bu konuda desteklediler." diye konuştu.

Müdür okulun duvarlarını boyadı

ÖĞRENCİLER DE YARDIM ETTİ

Eker, okulunu ve öğrencilerini çok sevdiğini söyleyerek, "Bu okulda kalıcı izli değişim olsun istedik. Hem bizim hem çocukların izi olsun istedik. O yüzden okulun değişiminin her aşamasında öğrenciler de katılım gösterdi. İçten gelen bir şeydi. Hepimiz emek verdik. Herkes çok fazla gayret gösterdi. Bugün bu aşamaya geldik." diye konuştu.

Müdür okulun duvarlarını boyadı

OKULDA SÜRPRİZLER OLACAK

Okulun müdür yardımcısı Salih Demircan ise "Biz iki Salih olarak başladık. Önce tespitler yaptık. Değişmesi gereken yerler olduğunu gördük. Müdür Bey'in daha genç olması ve mücadelesi sonucunda bir sürü yenilik geldi. Okulumuzda bir vizyon oluştu. Bu vizyonu geliştirerek 2019-2020'de daha fazla güzellikler olacak. Okulumuzla ilgili sürprizler olacak." dedi.

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