Muğla'da babasının cesediyle 2 gün aynı evde yaşadı

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Muğla'da Bodrum ilçesinde Cevat Şakir Mahallesi 1525 Sokak'ta engelli oğlu ile yaşayan 65 yaşındaki Veysel Bek'ten haber alamayan komşuları, evden yayılan kötü kokular üzerine durumdan şüphelendi.

YAŞLI ADAM EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

İhbarın ardından 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri eve geldi. Veysel Bek'in oğlunun bahçede dolandığı görülürken Bek ise yatağında ölü bulundu.

ÖLÜMÜNÜN ÜZERİNDEN İKİ GÜN GEÇTİĞİ BELİRLENDİ

2 gün önce hayatını kaybettiği öğrenilen Bek'in cesedinin ise çürümeye başladığı görüldü.

Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde inceleme yaptı. Cenaze otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.