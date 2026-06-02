Muğla'da balkondan düşen çocuk yaşamını yitirdi

Muğla'da Bodrum ilçesinde saat 16.00 sıralarında Mumcular Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın 3’üncü katında Çınar K. henüz bilinmeyen nedenle yaşadığı evin balkonundan zemine düştü.

AĞIR YARALI ÇOCUK KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çınar K., daha sonra özel bir hastaneye kaldırıldı.

Çınar K, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.