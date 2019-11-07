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Muğla'da hırsızlar maket polis aracının lambasını çaldı

Seydikemer ilçesinde hırsızlar, kazaları azaltmak için yol kenarına konulan maket polis aracının lambasını ve aküsünü alarak kayıplara karıştı.

İHA | 07.11.2019 - 14:45..
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Emniyet Genel Müdürlüğü, sürücüleri uyarmak için şehrin çeşitli bölgelerindeki yol kenarlarına maket trafik araçları yerleştirdi. Bu araçların da gerçeğiyle birebir aynı olması için araçların üzerine ikaz lambaları koyuldu.

ARACIN LAMBASINI VE AKÜSÜNÜ ÇALDILAR

Maket araçları gerçek sanan hırsızlar ise gece olmasını fırsat bilip kısa sürede işe koyuldu.

Fethiye-Antalya kara yolu Uğurlu Kavşağı'nda maket trafik polis aracının tepe lambası ve aküsü gece saatlerinde çalındı. Polislerin MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı.

Muğla'da hırsızlar maket polis aracının lambasını çaldı

ZANLILAR YAKALANDI

Maket aracın yanına bir otomobille duran iki şüphelinin hırsızlığı gerçekleştirdiğini belirledi.

Eşgalleri ve otomobillerinin plakası tespit Y.Y.İ. ile B.İ. gözaltına alındı. Şüphelilerin otomobilinde ve evlerinde yapılan aramalarda da tepe lambası ve akü bulundu.

Muğla'da hırsızlar maket polis aracının lambasını çaldı

HIRSIZLIK ANI MOBESE'YE YANSIDI

Otomobilleriyle maket trafik aracının yanına gelip duran ve araçlarının kaputunu açarak bozulmuş süsü veren şüphelilerin daha sonra maket polis aracındaki tepe lambasını ve aküyü aldıktan sonra ayrıldıkları görülüyor.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsünde ise şüphelilerin bir çöp konteynerinin yanında durdukları sırada açtıkları bagajda yanmaya devam eden tepe lambasının görüntüleri yer alıyor.

Muğla'da hırsızlar maket polis aracının lambasını çaldı

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