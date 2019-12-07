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Muğla'da karayolunda takla atan araç ters döndü

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı takla attıktan sonra ters dönerek durabildi.

İHA | 07.12.2019 - 20:33..
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Muğla-Aydın Karayolunda  kaza meydana geldi...

Menteşe’den Yatağan istikametine seyir halinde olan 48 E 8651 plakalı araç, sürücüsünün Bozarmut Mahallesi girişindeki akaryakıt istasyonuna yaklaştığında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç takla atarak karayolu kenarında ters dönerek durdu.

ÖLÜ VEYA YARALI YOK

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Araç sürücüsünün kaza sonrası kendi imkanları ile araçtan çıktığı öğrenilirken, aracın motor bölümünden çıkan duman akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından müdahale edildi.

Karayolunda takla atan araç ters döndü -1

Karayolunda takla atan araç ters döndü -2

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