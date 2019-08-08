Muğla'da kuru yük gemisi karaya oturdu

Gece Muğla'nın Fethiye Körfezi'ne giren Malta bandıralı 130 metre uzunluğundaki "Mehmet Bey" isimli kuru yük gemisi, ışıksız bir balıkçı teknesine çarpmamak için manevra yaptı.

MANEVRA SIRASINDA KARAYA OTURDU

Gemi, manevra sırasında kıyıya 5 metre mesafede karaya oturdu. İhbar üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

17 KİŞİLİK MÜRETTEBAT VARDI

Gemi kaptanının, yardım taleplerinin olmadığını bildirmesine karşın, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri hazır bekletiliyor. Buğday yüklü geminin İskenderun'a gittiği, gemide 17 kişilik mürettebat bulunduğu öğrenildi.