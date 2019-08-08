taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4958
Euro
6.1756
Altın
1497.03
Borsa
98760.6
Gram Altın
264.107

Muğla'da kuru yük gemisi karaya oturdu

Buğday yüklü kuru yük gemisi ışıksız bir balıkçı teknesine çarpmamak için manevra yaptı. Gemi, manevra sırasında kıyıya 5 metre mesafede karaya oturdu. Gemide 17 kişilik mürettebat bulunuyordu.

AA | 08.08.2019 - 13:45..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Gece Muğla'nın Fethiye Körfezi'ne giren Malta bandıralı 130 metre uzunluğundaki "Mehmet Bey" isimli kuru yük gemisi, ışıksız bir balıkçı teknesine çarpmamak için manevra yaptı.

MANEVRA SIRASINDA KARAYA OTURDU

Gemi, manevra sırasında kıyıya 5 metre mesafede karaya oturdu. İhbar üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Muğla'da kuru yük gemisi karaya oturdu

17 KİŞİLİK MÜRETTEBAT VARDI

Gemi kaptanının, yardım taleplerinin olmadığını bildirmesine karşın, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri hazır bekletiliyor. Buğday yüklü geminin İskenderun'a gittiği, gemide 17 kişilik mürettebat bulunduğu öğrenildi.

Muğla'da kuru yük gemisi karaya oturdu

Muğla'da kuru yük gemisi karaya oturdu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Atambayev'in evine düzenlenen operasyon yarım kaldı

Atambayev'in evine düzenlenen operasyon yarım kaldı

69
Atambayev'in gözaltısı Kırgızistan’ı karıştırdı

Atambayev'in gözaltısı Kırgızistan’ı karıştırdı

71
Burcu Esmersoy boşanıyor

Burcu Esmersoy boşanıyor

96
Ahmet Kural sevgilisiyle birlikte görüntülendi

Ahmet Kural sevgilisiyle birlikte görüntülendi

40
Falcao'nun son paylaşımı: Cimbombom

Falcao'nun son paylaşımı: Cimbombom

63
ABD'nin sosyalist başkan adayı: Uzaylıları ifşa edeceğim

ABD'nin sosyalist başkan adayı: Uzaylıları ifşa edeceğim

69
Sakarya'da 26 kişilik işe 4 bin başvuru

Sakarya'da 26 kişilik işe 4 bin başvuru

125
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir