Muğla'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Yaz aylarının başlaması ile beraber yurdun dört bir yanından yangın haberleri gelmeye başladı.

Adresler son olarak Muğla'nın Menteşe ilçesini gösterdi.

ÇOK SAYIDA ARAÇLA MÜDAHALE EDİLDİ

Orhaniye Mahallesi Hamursuz Tepesi mevkiindeki makilik alanda yangın çıktı.

Çıkış nedeni tespit edilemeyen ve araştırılan makilik ve zeytinlik alandaki yangına, karadan çok sayıda itfaiye ekibi, 5 arazöz, 1 su tankeri ve havadan 3 helikopter müdahale etti.

ZEYTİN AĞAÇLARI ZARAR GÖRDÜ

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ekipleri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yanan sahada soğutma çalışmasını sürdürüyor.

Yangında çok sayıda zeytin ağacı zarar görürken itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.