Muğla'da motorize sağlık ekibine otomobil çarptı: 2 yaralı
Bodrum ilçesinde otomobilin 112 Motorize Sağlık ekibine çarptığı kazada 2 sağlık personeli yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Konacık Atatürk Bulvarı'nda seyreden E.E.E. idaresindeki otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.
Önce yol kenarındaki kaldırıma çıkan otomobil, daha sonra aynı yöne giden B.D.'nin kullandığı 112 Motorize Sağlık ekibinin motosikletine çarptı.
İKİ KİŞİ YARALANDI
Kazada motosikleti kullanan B.D. ile motosiklette bulunan A.N.A. yaralandı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Sağlık ekibinin yaralandığı kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde otomobilin motorize sağlık ekibine çarpması ve motosikletin sürüklenmesi yer aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)